Accordo Figc-Serie A sull’autonomia: tutti i dettagli

Un nuovo rapporto tra federazione e leghe. Basato su un’autonomia organizzativa delle varie componenti, non più demandate dalla Figc: ad esempio le leghe potranno modificare il numero di squadre che accedono a playoff e playout, le date dei campionati e tutti quegli aspetti che le riguardano direttamente, a patto di non incidere però sul destino degli altri tornei (vedi promozioni e retrocessioni). Questo è il primo punto del documento che le varie anime del consiglio federale hanno appena condiviso in vista dell’assemblea straordinaria del 4 novembre, quella che dovrà modificare lo statuto alla luce dell’emendamento Mulè; cioè la norma che, per legge, dà più potere e rappresentanza ai professionisti. Nella riunione tenutasi stamattina in via Allegri non si è parlato ancora di percentuali e di pesi politici, il vero nervo scoperto: la Serie A punta a ottenere una rappresentanza superiore al 25%, mentre oggi è ferma al 12%, in questo modo però altre leghe dovrebbero rinunciare a qualcosa (la B è al 5%, la Lega Pro al 17%, la Lega Dilettanti al 34%, l’Assocalciatori al 20%, l’Assoallenatori al 10% e gli arbitri al 2%). Il tema sarà oggetto di dibattito lunedì in consiglio.