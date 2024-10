La Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro

Torna la Campagna “Spazio ai sogni” della Lega del Filo d’Oro sostenuta in questo turno di campionato da tutta la Serie A Enilive e dai messaggi di alcuni tra i più noti portieri del calcio italiano. Tutti insieme possiamo contribuire al sogno di migliaia di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie e sostenere la Lega del Filo d’Oro, che da 60 anni si prende cura di loro.



Basta un sms o una chiamata da rete fissa al 45514 per supportare le attività del Centro Diagnostico della Lega del Filo d’Oro che da settembre 2022 ha raddoppiato i posti disponibili, riducendo le liste d’attesa. Nel 2023 il Centro Diagnostico della Fondazione ha trattato 145 utenti, effettuando 55 interventi precoci.

In occasione della 9ª giornata di Campionato, in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare i progetti della Lega del Filo d’Oro, invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Spazio ai Sogni – Dona ora al 45514” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Nel pre e post gara di tutte le partite, inoltre, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della Lega del Filo d’Oro.