Inter-Juve: la nuova battaglia per il potere

È la partita fine di mondo. Il centro di gravità permanente del complottismo universale. Un tempo, era semplicemente il derby d’Italia. Dopo Calciopoli, e gli scudetti scuciti per esondazione di moggismo, Inter-Juventus è diventata l’Ok Corral del nostro pallone. Rancori insanabili nutrono le tifoserie. Dalle aule di giustizia alle aree di rigore. La copertina resterà a imperitura memoria il rigore di Iuliano su Ronaldo. Con Gigi Simoni che perse il suo proverbiale aplomb e stracciò l’immagine di uomo educato e pacifico. Ventisei anni dopo, sono due le considerazioni che ci sentiamo di fare. La prima è che col metro che impera adesso in Serie A, Ceccarini di rigori ne avrebbe assegnati due. La seconda è che se all’epoca ci fosse stato il Var, nulla sarebbe cambiato. Il fallo (o presunto fallo) avvenne sotto gli occhi del direttore di gara e quindi persino la tecnologia si sarebbe dovuta arrendere.



Per non farsi mancare niente, Rocchi ha affidato il match all’arbitro Guida che l’altra sera in Champions – in collaborazione con Pairetto che era al Var – ha voluto offrire anche in Europa un saggio della rigorite che ha irrimediabilmente colpito la nostra classe arbitrale. Una malattia che al momento sembra incurabile. In Atletico Madrid-Lille i due italiani hanno assegnato un rigore fantascientifico: hanno punito un fallo di mano che in realtà è stato commesso dal giocatore del Lille. L’Atletico ha presentato ricorso. Non servirà a niente, se non a surriscaldare ulteriormente il clima in vista del match in programma domenica alle 18. Guida sarà l’arbitro in campo a San Siro e Mazzoleni quello davanti alla tv. Mazzoleni: un nome che porta con sé una scia chimica di complottismo che può bastare per settimane.