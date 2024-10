Rebus Milan, quando saranno squalificati Theo Hernandez e Reijnders

Le squalifiche in casa Milan: cosa succede

Nonostante dalla Lega non fosse arrivata una comunicazione ufficiale, il Milan ieri ha annullato la conferenza stampa della vigilia prevista per oggi alle 14.30. Poi l'attenzione si è subito spostata verso il regolamento sulle squalifiche: se effettivamente venisse rinviato il match di domani con il Bologna, Theo Hernandez e Reijnders, out per un turno dopo i rossi rimediati contro la Fiorentina per il francese e l'Udinese per l'olandese, dovrebbero scontare la squalifica contro il Napoli. Due grosse tegole per il Milan. Fonseca, d'altronde, aveva pensato di sfruttare lo stop forzato per dare una partita di riposo ai due calciatori, riproponendoli in piena forza per il big match contro la squadra di Antonio Conte. Il tecnico rossonero, dunque, dovrebbe rivedere i suoi piani: contro Kvaratskhelia e compagni, è probabile l'impiego dal primo minuto di Terracciano al posto di Theo e di uno tra Musah e Loftus-Cheek al posto di Reijnders.



Il dubbio in avanti riguarda Leao

Il rinvio risolverebbe tuttavia il delicato dubbio legato a Leao: titolare a Bologna o in panchina per la seconda volta consecutiva in A? La sostituzione contro il Bruges, d'altronde, qualche scoria l'aveva lasciata. Non sul piano dei rapporti, ma sul piano dell'umore del portoghese, chiaramente deluso dalle sue prestazioni e dal suo periodo in rossonero.

Contro il Napoli, infatti, Fonseca si priverà difficilmente del suo top player: Leao, salvo sorprese, sarà in campo dal 1’ contro Conte. E l'obiettivo sarà lo stesso di sempre: provare a cancellare gli ultimi mesi difficili con una prestazione da Rafa Leao.