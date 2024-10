Scaroni sbotta sul rinvio di Bologna-Milan: "E' incomprensibile!"

BOLOGNA - " Bologna-Milan è stata rinviata. Con una decisione incomprensibile a mio parere , il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché, ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa”. Così il presidente del Milan , Paolo Scaroni , commenta lo slittamente del match (inizialmente in programma sabato 26 ottobre, allo stadio 'Dall'Ara' alle ore 18:00) all’uscita dall’odierna assemblea della Lega Serie A .

Bologna-Milan rinviata, le reazioni dei club

Dopo la notizia del rinvio cambia il programma della squadra rossonera, che fino a ora si era preparata per la disputa del match. A Casteldebole invece il rinvio è stato accolto con soddisfazione: i vertici del club rossoblù auspicavano che fosse garantito il rispetto per il momento complicato in Emilia, complici le difficili condizioni meteorologiche degli ultimi giorni e la possibilità, per i tifosi, di essere presenti allo stadio.