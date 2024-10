L’Udinese batte il Cagliari e vola al terzo posto: decidono i gol di Lucca e Davis

UDINE - L’Udinese batte per 2-0 il Cagliari e sale al terzo posto in classifica in attesa delle altre sfide della nona giornata di campionato. La formazione friulana sfrutta il vantaggio numerico maturato alla mezz’ora del primo tempo con l’espulsione - per doppio cartellino giallo - del cagliaritano Makoumbou. I padroni di casa sbloccano il risultato al 38’ cn un bel colpo di testa di Lucca che capitalizza al meglio un caos di Kamara. Al 78’ Davis firma il raddoppio con un gran destro che non lascia scampo a Scuffet. La squadra di Runjaic ottiene il quinto successo del campionato uscendo tra gli applausi dei propri tifosi.