Atalanta scatenata: 6-1 al Verona. Doppiette per Lookman e Retegui

Se in Champions fa fatica a segnare (due 0-0 in tre partite giocate), in Serie A l' Atalanta si conferma il miglior attacco. 6-1 al Verona e terzo successo consecutivo in campionato per gli uomini di Gasperini , che salgono a quota 16 punti in classifica. Secondo ko di fila per il Verona . Nerazzurri scatenati nel primo tempo, terminato 5-1. Doppiette per Lookman e Retegui , in gol anche per De Ketelaere e De Roon , per gli ospiti la rete porta la firma di Sarr .

Che partenza per l'Atalanta: cinque gol in 34' minuti

Una partita senza storia, con l'Atalanta che dopo appena sei minuti è passata in vantaggio grazie al gol di capitan De Roon. Appena tre minuti dopo, e subito il raddoppio, siglato da Retegui. Nel segno del nove: nono gol in nove giornate, al nono minuto. Il terzo italiano a riuscirci in Serie A dopo Toni con la Fiorentina nel 2005/06 e Montella con la Sampdoria nel 1996/97. Per il 3-0, i nerazzurri hanno atteso sei minuti, con il sinistro da fuori area di De Ketelaere. Quindi, è salito in cattedra Ademola Lookman. Dopo la notizia della candidatura al Pallone d'Oro africano, il nigeriano ha siglato una doppietta, trovando il gol al 29esimo minuto e al 34esimo. A chiudere il primo tempo, il gran gol da fuori area segnato da Sarr (che aveva colpito un palo in precedenza).

Retegui, 10 gol in nove partite

Con il risultato già deciso nella prima frazione (l'ultima squadra in campionato a segnare cinque gol in 34 minuti fu l'Inter, proprio contro l'Atalanta), i nerazzurri hanno trovato la sesta rete al 58esimo, con Retegui che ha siglato la propria doppietta personale, portandosi così in doppia cifra in classifica marcatori. Gasperini opta per i cambi, concedendo una mezz'ora a Zaniolo. Dopo una ripresa di controllo, con il risultato già indirizzato, l'arbitro ha fischiato tre volte senza concedere recupero. Per l'Atalanta si tratta della quinta partita negli ultimi cinque anni vinta segnando almeno sei gol.