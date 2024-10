Lazio-Genoa ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Martin; Zanoli, Bohinen, Thorsby, Miretti; Pinamonti, Ekhator. All. A. Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Accornero, Matturro, Masini, Honest, Badelj, Frendrup, Marcandalli, Norton-Cuffy, Ahanor, Pereiro, Ankeye.

Indisponibili: Bani, De Winter, Ekuban, Gollini, Malinovskyi, Messias, Vitinha. Squalificati -. Diffidati: De Winter.

Lazio-Genoa, la cronaca

Dopo aver chiuso il colpo Balotelli, in arrivo dal mercato degli svincolati, il Genoa di Alberto Gilardino va a far visita ad una Lazio che vive un momento molto positivo. Nonostante la sconfitta di misura incassata contro la Juventus di Thiago Motta, i biancocelesti sono in linea con le aspettative di inizio stagione e non stanno certo sfigurando in campo internazionale, come testimonia il percorso netto in Europa League. In tal senso, il successo in casa del Twente ha restituito consapevolezza ed entusiasmo alla formazione capitolina, che può contare anche su un Pedro in grande spolvero. Ritrovato il miglior Isaksen, ci si aspetta continuità dalla coppia Castellanos-Dia. Sponda rossoblù, tantissime le assenze per il "Gila", in emergenza soprattutto in attacco, dove Pinamonti vestirà ancora una volta i panni di riferimento avanzato. Possibile cambio di sistema di gioco, con Miretti adattato sul versante mancino, ma libero di svariare sulla trequarti per supportare il tandem offensivo.