Il Parma sfiora una vittoria clamorosa: contro l’Empoli Bonny sbaglia il rigore decisivo

Il Parma sbaglia un rigore all'83' e con l' Empoli finisce in parità nella nona giornata di Serie A . Al Tardini, infatti, la squadra di D'Aversa passa in vantaggio con un autogol di Coulibaly dopo una bella azione corale dei suoi e fino all'80' riesce a tenere il vantaggio, anche se Cancellieri colpisce una traversa clamorosa nel primo tempo.

Pari tra Parma ed Empoli: Bonny sbaglia un rigore nel finale

Poi cambia tutto in due minuti: a dieci minuti dal novantesimo Charpentier trova il pareggio e nell'azione successiva Almqvist si guadagna un calcio di rigore per un fallo di Vasquez in area di rigore: dal dischetto si presenta Bonny, che però colpisce la traversa. Al triplice fischio il risultato è così 1-1.