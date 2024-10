Pari tra Monza e Venezia: succede tutto nel primo tempo

Monza-Venezia, un punto a testa

Nel finale il Monza rimane in dieci uomini per il doppio giallo ricevuto da Bondo, ma il risultato non cambia: al triplice fischio il risultato è 2-2. Un punto a testa così per le due squadre, con i brianzoli che si portano così a 8 punti in classifica, mentre il Venezia, con 5 punti, resta all'ultimo posto a pari merito con il Lecce.