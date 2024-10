Thiago Motta diretta dopo Inter-Juve: interviste e conferenza stampa LIVE

21:05

Inter-Juve, la conferenza di Thiago Motta

“Abbiamo affrontato una delle due favorite del campionato - ammette Thiago Motta - a tratti abbiamo giocato bene, in altre situazioni avremmo dovuto fare meglio. Dobbiamo mantenere lo stesso livello di gioco per tutti i novanta minuti, siamo riusciti a mettere in difficoltà i campioni d’Italia, abbiamo recuperato il risultato grazie a un ottimo finale di partita. Yildiz è entrato in campo al momento giusto, inizialmente ho scelto Weah che nelle transizioni offensive poteva darci qualcosa in più in termini di rapidità. Vlahovic? Sta bene, l’ho tolto per scelta tecnica”.

20:50

Inter-Juve, le parole di Locatelli

"E' stata una partita apertissima, credo che la gente si sia divertita, noi in campo un po' meno - ammette Manuel Locatelli - dobbiamo esaltare il nostro spirito di squadra, abbiamo recuperato un risultato che sembrava compromesso. Il mister mi ha chiesto una partita di sacrificio. Abbiamo fatto un buon lavoro collettivo, anche se abbiamo preso dei gol evitabili. L'allenatore mi chiede di dare equilibrio alla squadra, oggi dovevo stare davanti a Lautaro per schermare la linea di passaggio, poi dovevo assorbire anche gli inserimenti di Barella. Il mister ha una gande personalità, lui ci chiede rispetto per la maglia e spirito di sacrificio: sarà un percorso lungo".

20:45

Inter-Juve, Inzaghi è amareggiato

"C'è delusione, ma dobbiamo ripartire - ammette Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport - dobbiamo analizzare i 4 gol presi, la Juve è una ottima squadra ma non si possono prendere 4 gol su 4 tiri subiti. Sul 4-2 abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiuderla, fino al primo gol di Yildiz non c'erano avvisaglia e ci siamo disuniti. Poi il quarto gol loro ha compromesso una partita che meritavamo di vincere, c'è amarezzaPurtroppo non abbiamo chiuso la partita quando avremmo dovuto - ammette il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi al termine della sfida di San Siro - la Juventus finora aveva subito soltanto un gol su rigore, e noi gliene abbiamo fatti quattro. Certe partite vanno chiuse, loro avrebbero potuto prendere almeno sette-otto gol. Purtroppo non è andata così. Nello spogliatoio ho visto facce tristi, parlerò alla squadra domani alla ripresa degli allenamenti".

20:40

Inter-Juve, terza volta nella storia con almeno otto reti

Per la terza volta nella storia del campionato, il derby d'Italia termina con almeno otto gol. La prima volta capitò il 17 gennaio 1932 quando i bianconeri si imposero per 6-2. Nel 1961 la squadra juventina vinse per 9-1, ma nell'occasione i nerazzurri presentarono in campo la squadra Primavera.

20:25

Inter-Juve, le parole di Thiago Motta

"Abbiamo avuto tante situazioni complicate - afferma l'allenatore della Juventus Thiago Motta - come i due rigori assegnati alla Juventus nel primo tempo. dopo il quarto gol tutto è diventato molto più difficile, l'Inter avrebbe potuto chiudere la partita, ma non lo ha fatto. Noi abbiamo pareggiato, e alla fine potevamo vincere noi. E' una partita che va analizzata. Possiamo migliorare su tutto, ogni partita ha una storia diversa e oggi nella fase difensiva abbiamo sofferto. Fino ad oggi avevamo subito solo un gol, e quattro reti in una sola partita sono molte. Ma siamo anche stati molto efficaci in attacco. E' stata una partita corretta. Conceicao ha giocato un'ottima partita, fermarlo non è facile per nessuno: loro da quella parte andavano molto bene in attacco, ma soffrivano in fase difensiva. Gatti ci ha dato solidità difensiva, Danilo era già ammonito: in difesa ho diverse opportunità di scelta, ogni volta dipenderà dalla partita e dal loro stato di forma. Chiunque sarà in campo darà il suo contributo alla squadra".

20:13

Inter-Juve, le parole di Yildiz

"Voglio ringraziare la mia vecchia squadra e i miei vecchi allenatori, oltre che la mia famiglia - afferma Yildiz - la partita si era messa male, ma abbiamo giocato da squadra: nel calcio tutto può cambiare" .

20:10

Inter-Juve, le parole di Di Gregorio

"Subire quattro gol sono tanti - sottolinea il portiere della Juventus Di Gregorio - ma l'importante è stata la reazione della squadra. Questa squadra ha tanto carattere, e questa sera lo ha dimostrato ancora una volta. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento".

19:55

Juve, unica imbattuta del campionato

La Juventus di Thiago Motta è dopo nove giornate di campionato l’unica formazione della Serie A ancora imbattuta.

