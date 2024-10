Totti al Como? La risposta del presidente Suwarso: "Possiamo essere estremi, ma..."

COMO - Mentre la sua Roma è in piena crisi, con il tecnico Ivan Juric già in bilico poche settimane dopo aver sostituito l'esonerato Daniele De Rossi, l'ex capitano giallorosso continua a pensare a un clamoroso ritorno in campo. "Mi ci vogliono due mesi di allenamento - ha ribadito di recente Totti, oggi 48enne -. Ci sto pensando, vediamo come risponde non tanto la testa ma soprattutto il fisico. Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente e vediamo cosa succederà, ci sono una o due squadre".