Inter-Juve 4-4, il pazzesco spot che esalta il calcio italiano nel mondo

Diramato dall'Inter, l'elenco dei Paesi e delle relative tv che hanno teletrasmesso la supersfida è illuminante: Bulgaria, Ungheria, Australia, Svizzera, Liechtenstein, Azerbaigian, Cina, Israele, Cipro, Germania, Austria, Giappone, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, Albania, Kosovo, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Taiwan, Brasile, Armenia, Canada, Vietnam, Macao, Maldive, Ucraina, Andorra, Finlandia, Uzbekistan, Spagna, Grecia, Mongolia, Bangladesh, Turchia, Portogallo, Corea del Sud, Corea del Nord, Islanda, Pakistan, Gran Bretagna, Irlanda, Estonia, Lituania, Lettonia, Turchia, Svezia, Norvegia, Olanda, Stati Uniti, Abu Dhabi, Russia, Arabia Saudita, Marocco, Tunisia, Algeria, Messico. In attesa dei dati ufficiali di audience, italiani e stranieri, il 4-4 del Meazza dimostra come l'appeal del nostro calcio possa continuare a crescere in ambito internazionale dove, all'inizio di questa stagione, la Serie A si è ritrovata al penultimo posto quanto a incassi per i diritti tv nei primi cinque campionati europei.

Serie A penultima per incassi dai diritti tv

La Premier League li ha venduti a Sky e Tnt per il quadriennio 2025-2029 in cambio della cifra record di 7,8 miliardi di euro, mentre la Bbc ha mantenuto i diritti per la trasmissione in chiaro degli highlights di giornata. Complessivamente, le reti interessate sborsano circa 1,95 miliardi di euro all’anno e non hanno mai pagato così tanto nella storia della Premier. In Spagna, contratto in scadenza nel 2027, diritti tv e streaming assicurano 1,193 miliardi di euro, grazie all'accordo con Dazn e Teléfonica. In Germania, la Bundesliga vale 1,079 miliardi di euro fino al 2024/25 (Sky e Dazn). La Serie A conta su 900 milioni di euro a stagione fino al 2029: 700 milioni sono pagati da Dazn, 200 milioni da Sky. Chiude la Francia dove, in extremis e dopo molte traversie, la Ligue 1 incassa 500 milioni di euro a stagione fino al 2029: Dazn ne sborsa 400, BeIN Sports ne assicura cento. Non è difficile capire perché Inter-Juve 4-4, per la Serie A sia il nuovo biglietto da visita da esibire in mondovisione.