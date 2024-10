Lecce-Verona ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Guilbert, Jean, Rafia, Oudin, Kaba, McJannet, Coulibaly, Sansone, Pierotti.

Indisponibili: Berisha, Bonifazi, Marchwinski, Burnete, Hasa. Squalificati: -. Diffidati -.

La probabile formazione di Zanetti

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. All. P. Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Livramento, Okou, Serdar, Kastanos, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Lambourde, Coppola, Cisse, Corradi, Mosquera.

Indisponibili: Cruz, Harroui, Frese, Dawidowicz, Okou. Squalificati -. Diffidati -.

Lecce-Verona, la cronaca

Lecce e Verona vivono momenti diversi ma anche tremendamente simili. Il recente passato, infatti, ha consegnato a Gotti e Zanetti sconfitte pesantissime, rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta, con i salentini che sono riusciti a reagire con una prestazione gagliarda al "Maradona" di Napoli, pur capitolando sulla zampata di Giovanni Di Lorenzo. Ritrovato lo spirito, così come un barlume di solidità difensiva. Ora tocca anche all'Hellas, che a Bergamo è apparsa una squadra in costante balìa dell'avversario. L'obiettivo, per non rischiare di compromettere l'intero progetto tecnico, è rialzare la testa in uno scontro diretto molto importante ai fini della classifica e del morale dello spogliatoio. In casa scaligera, ci si affida alle certezze trovate in avvio, mentre i padroni di casa proveranno ad abbandonare l'ultimo posto in classifica con una formazione più spregiudicata.