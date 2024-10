Bologna corsaro: Orsolini e Odgaard sbancano Cagliari

CAGLIARI - Il Bologna che ancora non ha vinto in casa, trova il secondo successo in trasferta del suo campionato, dopo quello di Monza, andando ad espugnare l'Unipol Domus di Cagliari per 2-0. Una vittoria che riporta gli emiliani a metà classifica a quota 12 punti, staccando proprio i padroni di casa, fermi a 9. A decidere il match un gol per tempo: sblocca Orsolini, raddoppia Odgaard.