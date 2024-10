Il Lecce torna a vincere: Dorgu stende il Verona

Dorgu eroe a Lecce: il Verona chiude in 9

Salentini in netta superiorità nel corso della prima frazione con un palo preso da Gaspar e i due gol annullati, ma non riescono a capitalizzare. Lo scontro diretto per la salvezza viene deciso dagli episodi. Uno su tutti, l'espulsione diretta di Tchatchoua per DOGSO sul finale del primo tempo: travolto Dorgu mentre si involava a tu per tu con Montipò. Il Lecce trova la rete del vantaggio proprio con Dorgu nella ripresa che di testa in tuffo regala tre punti preziosissimi alla squadra di Gotti. Verona che finirà la partita in 9 dopo l'espulsione anche di Belahyane che prende il secondo giallo per proteste. I salentini non vincevano in campionato dal 21 agosto contro il Cagliari.