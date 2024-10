Juve-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Juve-Parma, l'orario

Juve-Parma andrà in scena oggi, mercoledì 30 ottobre, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Parma in diretta tv

Juve-Parma sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. L'app di DAZN è presente su ogni comune smart tv ed è possiible attivarla nell'apposita della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Juve-Parma in streaming

Juve-Parma sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dello Stadium in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Motta

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli; Conceiçao, K. Thuram, McKennie, Weah; Vlahovic. All. T. Motta.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Rouhi, Savona, Fagioli, Koopmeiners, Adzic, Yildiz, Mbangula.

Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Douglas Luiz. Squalificati: Pogba (doping). Diffidati -.

La probabile formazione di Pecchia

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Coulibaly; Bernabé, Keita; Almqvist, Sohm, Mihaila; Bonny. All. F. Pecchia.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Di Chiara, Osorio, Valenti, Valeri, Estevez, Camara, Haj, Man, Hernani, Cancellieri, Charpentier.

Indisponibili: Circati. Squalificati -. Diffidati -.

Juve-Parma, la cronaca

Juve chiamata a vincere per tenere il passo del Napoli di Antonio Conte e dell'Inter di Simone Inzaghi. Azzurri corsari a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca, mentre i campioni d'Italia in carica saranno impegnati al "Castellani" di Empoli. Per l'occasione, Thiago Motta ritrova Teun Koopmeiners, centrocampista che ha smaltito il problema ad una costola ed è nuovamente a disposizione del tecnico italo-brasiliano, che dovrebbe riservargli un impiego part-time. Vecchia Signora alla ricerca di un equilibrio: dalla sterilità offensiva registrata prima di San Siro alle clamorose topiche difensive messe a referto contro i nerazzurri, con Danilo e Kalulu apparsi particolarmente in affanno. Allo Stadium, oggi, non sarà facile contrastare un Parma che vanta caratteristiche importanti in avanti: dalla capacità di Bonny di legare il gioco alla velocità di Almqvist e Mihaila, senza dimenticare l'apporto che potrebbe dare Dennis Man in corso d'opera, qualora dovesse partire dalla panchina. Come di consueto, riflettori puntati su Bernabé, cresciuto nelle giovanili del Manchester City sotto l'ala di Guardiola.