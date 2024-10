Venezia, che rimonta! Udinese battuta 3-2, doppietta di Pohjanpalo

Il Venezia porta a casa tre punti pesantissimi battendo in rimonta l' Udinese : da 0-2 a 3-2 . La sfida valida per la decima giornata di Serie A , ha regalato il secondo succusso stagionale in campionato ai lagunari che erano andati all'intervallo sotto di un gol: Nicolussi Caviglia e Pohjanpalo (doppietta) hanno risposto alle reti messe a segno nel primo tempo da Lovric e Bravo .

Touré, espulsione spartiacque

Nel primo tempo l'Udinese ha dato l'impressione di poter fare quello che voleva al Penzo: al 19' Lovric ha aperto le danze e solo sei minuti più tardi Iker Bravo (26') ha raddoppiato. Un uno-due letale, o quasi, che non ha scoraggiato la squadra di Eusebio Di Francesco. I lagunari hanno accorciato nel finale di primo tempo con un rigore di capitan Pohjanpalo (41', fallo di Giannetti sull'attaccante finlandese) e dopo otto minuti della ripresa si sono ritrovati in superiorità numerica per l'espulsione di Touré, che ha atterrato Oristanio al limite dell'area. Sulla punizione successiva, Nicolussi Caviglia (56') ha agguantato il pari. Al 72' Ellertsson ha prolungato per Pohjanpalo che in scivolata non è arrivato all'impatto col pallone per questione di istanti. Emozioni senza soluzione di continuità, che nel finale si sono tradotte nel tocco di braccio di Kabasele su tiro di Duncan. Massa ha concesso il calcio di rigore dopo un check al VAR, Pohanpalo non ha perdonato regalando la seconda gioia casalinga agli uomini di Di Francesco.