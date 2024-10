Atalanta, Samardzic e Zappacosta: Monza sconfitto e sorpasso alla Juve

Settima vittoria su sette: l' Atalanta vince 2-0, si conferma implacabile contro il Monza e sale al terzo posto in classifica scavalcando la Juve , fermata in casa dal Parma (2-2) . Terza vittoria consecutiva. Dopo tre risultati utili di fila cadono i brianzoli.

Primo tempo equilibrato, Retegui limitato da Caldirola

Primo tempo senza grandi emozioni. L'Atalanta ha tenuto maggiormente il possesso palla, il Monza ha tenuto bene il campo non concedendo spazi. Caldirola ha limitato Retegui. La Dea ha tirato sette volte, ma senza mai riuscire a impensierire Turati, ben protetto dalla sua difesa. Bianco ha impegnato Carnesecchi con un tiro da lontano.

Apre Samardzic, chiude Zappacosta

Nella ripresa Pereira ha costretto a un grande internvento l'estremo difensore nerazzurro. Poi Vignato si è visto annullare un gol per una precedente spinta di D'Ambrosio su Ederson. Al 70' il gol che ha stappato la partita: Zaniolo ha trovato Retegui in area di rigore, l'ex Genoa ha servito Samardzic alle proprie spalle e per Turati stavolta non c'è stato scampo: mancino risuolutivo. Sei minuti più tardi Maldini ha perso palla al limite della propria area, Kolasinac ha calciato col sinistro a botta sicura ma ha trovato una risposta superlativa di Turati. All'88' Zappacosta ha chiuso i conti raccogliendo un'apertura dello stesso Samardzic: è rientrato sul destro e freddato Turati dalla distanza.