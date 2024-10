Como-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Reina, Barba, Goldaniga, Sala, Braunoder, Baselli, Engelhardt, Verdi, Ali Jasim, Da Cunha, Gabrielloni, Belotti.

Indisponibili: Van der Brempt, Sergi Roberto. Squalificati: -. Diffidati -.

La probabile formazione di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

A disposizione: Manda, Furlanetto, Lazzari, Gigot, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini, Castrovilli, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia.

Indisponibili: Zaccagni, Rovella. Squalificati: -. Diffidati -.

Como-Lazio, la cronaca

La Lazio a oggi è una delle squadre più in forma del campionato, ma Baroni a Como dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Zaccagni e Rovella. Al Sinigaglia si rincontrano i due ex Barcellona Pedro e Fabregas, uno in campo da titolare e reduce da un inizio di stagione pazzesco, l'altro in panchina a trascinare i lombardi.