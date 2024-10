Behrami affossa Leao in diretta tv: "Smettiamo di trattarlo come un..."

"Bisogna definire cosa significa essere campioni. Per me Leao non lo è in questo momento". Con queste parole Valon Behrami ha voluto commentare il momento che sta vivendo il numero dieci del Milan, non schierato da Fonseca tra i titolari contro il Napoli, nel corso di un intervento su "Serie A Show", andato in onda su DAZN. L'ex centrocampista di Lazio e Genoa tra le altre ha quindi proseguito: "Ha fatto una grande stagione quando ha vinto lo Scudetto dove l'abbiamo scoperto tutti, ma da lì in poi non riesco definirlo un campione".