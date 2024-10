La Fiorentina batte il Genoa e supera la Juve: decisivi Gosens e De Gea

Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens match winner di serata

Primo tempo povero di emozioni a Marassi, con il Genoa di Alberto Gilardino che consegna il possesso palla alla Fiorentina di Raffaele Palladino e si difende con ordine con tutti gli effettivi. In casa rossoblù, si percepiscono le scorie della sconfitta con la Lazio e di un inizio di campionato tutt'altro che positivo, mentre la viola prova ad adattarsi ad una partita più sporca, senza gli infortunati Kean e Gudmundsson. Nella ripresa, non cambia il canovaccio della partita, fino al gol che "stappa" definitivamente il confronto: azione manovrata degli ospiti, con Beltran che raccoglie la sfera sulla corsia destra e mette dentro per l'inserimento di Robin Gosens, cattivo nell'attaccare l'area di rigore genoana e nel punire Leali da distanza ravvicinata. Tocco di esterno sinistro e gol che vale il definitivo 0-1. Da segnalare un super De Gea nel finale, sui disperati tentativi di Pinamonti e Vasquez. Fiorentina che centra il bersaglio grosso e supera la Juventus di Thiago Motta in classifica, portandosi a quota 19. Genoa relegato in fondo alla graduatoria, con soli 6 punti all'attivo.