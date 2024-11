Rissa tra Mazzocchi e Djimsiti, scintille in Napoli-Atalanta: cosa è successo

NAPOLI - Mateo Retegui entra e scrive la parola fine sul capolavoro tattico di Gasperini in casa della capolista. Tris Atalanta al Maradona, il Napoli e Conte escono sconfitti con un secco e netto 3-0. Il sigillo finale lo ha messo proprio Retegui, l'undicesimo centro in campionato che ha acceso una rissa tra Djimsiti, che era in campo, e Mazzocchi, che invece era lungo la linea laterale, vicino alla bandierina.