Parolo (ex Lazio): "Il gol del Verona contro la Roma non era da annullare"

VERONA - L’arbitro Marcenaro è stato uno dei protagonisti in negativo della sfida tra Verona-Roma. La direzione del fischietto è stata modesta, e la rete di Magnani concessa ai padroni di casa nonostante un fallo evidente nello sviluppo dell’azione ha inciso in maniera determinante nell’economia del risultato finale. Il tecnico Juric a fine partita ha contestato la decisione dell’arbitro e l’immobilità del Var, ma non tutti sono d’accordo con l’allenatore romanista.