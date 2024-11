Lazio-Cagliari diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

ROMA - La Lazio riceve il Cagliari all'Olimpico per l'ultimo posticipo dell'undicesima giornata di Serie A . La formazione di Baroni , fresco del premio Philadelphia Coach Of The Month , ha l'opportunità per sorpassare la Juventus e raggiungere Fiorentina e Atalanta a quota 22 punti, a -3 dal Napoli capolista. Il Cagliari invece ha bisogno urgente di punti per scacciare la zona retrocessione, che al momento dista solamente 1 punto. Segui la partita in diretta.

Cagliari, digiuno da record

Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in 6 delle prime 10 partite di questo campionato. Il record negativo del club sardo in Serie A nelle prime 11 gare stagionali risale al 1990/91, quando non trovo il gol in 7 partite.

Lazio, serie positiva contro il Cagliari

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 18 partite contro il Cagliari in Serie A, totalizzando 15 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo successo dei sardi risale al 19 maggio 2013, quando Daniele Dessena decise il match segnando il gol del definitivo 1-0. Solo contro l’Inter i biancocelesti hanno registrato una striscia di imbattibilità più lunga in Serie A, arrivando 19 partite consecutive senza sconfitte tra il 1996 e il 2005.

Olimpico dolce casa: Lazio per il doppio volo

Lazio-Cagliari: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makombou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Lazio, che occasione: il calendario per avvicinare la vetta

Lazio, Baroni nominato allenatore del mese

Lazio-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

Lazio-Cagliari, le probabili scelte di Baroni

In attesa delle formazioni ufficiali ecco quali potrebbero essere gli undici scelti da Baroni per iniziare la sfida di campionato contro il Cagliari.