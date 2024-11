Dove vedere Roma-Bologna in tv? DAZN o Sky e orario

Allo stadio Olimpico riflettori puntati su Roma e Bologna, protagoniste della sfida valida per la 12a giornata di Serie A. Ivan Juric chiamato a riscattare il deludente pareggio in Europa League e ad allontanare le voci che lo vorrebbero lontano dalla panchina giallorossa. Dovbyk e compagni devono uscire da un vortice negativo che sta condizionando prestazioni, risultati e classifica. Gli emiliani, dal canto loro, vengono dalla quarta sconfitta di fila in Champions League, ma sono reduci da due vittorie consecutive in campionato, maturate contro Cagliari e Lecce.