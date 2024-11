Atalanta-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Zappacosta, Palestra, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Brescianini, Zaniolo, Vlahovic.

Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Kolasinac, De Ketelaere. Squalificati -. Diffidati -.

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin; Davis. All. Kosta Runjaic.

A disposizione: Padelli, Sava, Abankwah, Giannetti, Kristensen, Ebosse, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Atta, Zarraga, Modesto, Brenner, Bravo, Lucca, Pizarro.

Indisponibili: Kristensen, Sanchez. Squalificati -. Diffidati: Bijol, Giannetti, Lucca.

Atalanta-Udinese, la cronaca

All'alba della nuova sosta dedicata alle nazionali, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole chiudere al meglio questo ciclo di partite, dopo aver messo a referto vittorie importantissime contro Napoli e Stoccarda, tra campionato e Champions League. Bergamaschi che hanno consolidato classifiche e certezze, dimostrando di avere a disposizione un organico completo in ogni reparto. Dall'altra parte, invece, le ambizioni dell'Udinese di Kosta Runjaic, che deve mettere alle spalle i due ko con Venezia e Juventus. Ottavo posto e 16 punti all'attivo per i friulani, che stanno beneficiando di uno start al di sopra delle aspettative. Fondamentale, adesso, ingranare nuovamente la marcia giusta, per confermare quanto di buono fatto ad inizio stagione.