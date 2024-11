Serie A, corsa scudetto mai vista: dal Napoli alla Juve, chi può spuntarla

Atalanta, 25 punti

Negli anni scorsi, una partita come quella di domenica contro l’Udinese non l’avrebbe mai vinta. E questo è un segnale, forte e chiaro. Contro i friulani ha sofferto i postumi del trionfo in Champions, ma alla fine ha preso i tre punti. Come mentalità è la squadra più internazionale delle sei di testa, segna tantissimo (miglior attacco del campionato), sono 31 gol in 12 gare, 2 gol e mezzo ogni 90 minuti, grazie anche a una straordinaria ricchezza in attacco a cominciare dal capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, 11 gol in 12 giornate e non sempre da titolare. Lo scudetto? Perché no.