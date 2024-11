Benitez, giornata da professore a Coverciano: Hamsik tra gli alunni

Rafa Benitez professore per un giorno. A Coverciano, nella giornata di oggi (19 novembre), l'ex allenatore di Liverpool, Inter, Napoli e Real Madrid - tra le altre- ha tenuto una lezione di due ore al corso per allenatori UEFA Pro. Una lezione alla quale in aula hanno assistito, tra gli altri, Cesc Fabregas, allenatore del Como, e un suo ex calciatore: Marek Hamsik.