Como-Fiorentina 0-2, Adli e Kean lanciano la squadra di Palladino

COMO - Non si ferma la corsa della Fiorentina che batte anche il Como , infilando la settima vittoria consecutiva in campionato e agganciando momentaneamente Inter e Atalanta in vetta alla classifica di Serie A. Ancora in gol Kean , che risponde al bomber dei bergamaschi Retegui .

Como-Fiorentina 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Un gol per tempo, la Viola vola

Prova di forza da parte dei Viola al Sinigaglia, la squadra di Palladino entra in campo con le idee molto chiare e imprime si dalle prima battute la sua impronta al match. Dopo un'occasione a testa per Beltran e Cutrone, al 19' passa la Fiorentina, che sblocca il risulato grazie ad una conclusione non irresistibile di Adli, che coglie impreparato Audero. Acquisito il vantaggio gli ospiti controllano fino all'intervallo, rendendosi pericolosi in un paio di circostanze con Kean e lasciando ai lariani solamente il guizzo del solito Cutrone poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa ripartono in maniera più convinta e prima falliscono un'ottima occasione con Iovine, poi costringono De Gea ad un doppio miracoloso intervento su Goldaniga e Barba. Gol sbagliato, gol subito, così dopo aver mancato di pochissimo la deviazione vincente sull'assist di Adli, Kean trova la rete del raddoppio con un tocco delizioso sul passaggio dal fondo di Sottil. Il Como prova generosamente a tornare in partita ma, finisce per chiudere in dieci dopo il rosso a Dossena e i gigliati conducono in porto la settima vittoria consecutiva in campionato, regalandosi qualche ora in vetta.

