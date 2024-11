Il Torino non si sblocca: solo pari contro il Monza in casa

Non ritrova il successo il Torino. La squadra di Vanoli, alla quale i tre punti mancano dalla vittoria con il Como del 25 ottobre, non va oltre l'1-1 in casa contro il Monza di Nesta. Appena quattro i punti conquistati dai granata nelle ultime nove partite, che ha giocato in un clima di contestazione allo "Stadio Olimpico Grande Torino". I padroni di casa salgono a 15 punti in classifica, mentre il Monza sale a quota 9 al penultimo posto.