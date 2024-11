Lazio-Bologna diretta Serie A: le reazioni LIVE

La Lazio supera 3-0 il Bologna nell'ultima partita della domenica di Serie A : i biancocelesti mantengono il passo di Napoli, Atalanta, Inter e Fiorentina, uscite tutte con i tre punti dai rispettivi impegni della tredicesima giornata di campionato. Decidono Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru: tutti i gol arrivano nel secondo tempo, mentre nella prima frazione i rossoblù restano in dieci per l'ingenua espulsione di Pobega: segui il post partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

22:45

La classifica della Serie A

22:40

90+3' - Triplice fischio all'Olimpico

La Lazio batte il Bologna.

22:38

90+3' - Lazio-Bologna 3-0: gol di Dele-Bashiru

Isaksen viene atterrato in area, l'arbitro lascia proseguire e Del-Bashiru trova il 3-0.

22:37

90+1' - Accenno di rissa tra Holm e Pellegrini

Ammoniti entrambi i giocatori.

22:36

90' - Assegnati tre minuti di recupero

Si giocherà fino al 93'.

22:30

84' - Ammonizione per Tchaouna

Fallo in ritardo su Miranda.

22:29

83' - Tchaouna vicino al gol

Il mancino del francese sibila vicino al palo sul fondo.

22:26

80' - Cambio per il Bologna

Fuori Castro, dentro Holm.

22:20

74' - Tre sostituzioni dopo il raddoppio

Per la Lazio fuori Zaccagni e dentro Tchaouna. Per il Bologna dentro Dallinga e Fabbian, fuori Odgaard e Freuler.

22:18

72' - Lazio-Bologna 2-0: gol di Zaccagni

Il capitano della Lazio batte ravaglia con un destro piazzato a fil di palo.

22:14

68' - Lazio-Bologna 1-0: gol di Gigot

Il difensore sblocca la partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner.

22:11

66' - Gol di Dia, ma è fuorigioco

Dia segna di testa su cross di Castellanos, ma l'arbitro fischia la posizione irregolare dell'ex attaccante del Girona.

22:08

63' - Giallo per Gigot

Fallo in ritardo su Castro.

22:07

61' - Odgaard ci prova da lontanissimo

Il giocatore del Bologna si libera dalla pressione con un bel numero e prova a sorprendere Provedel dalla distanza senza successo.

22:05

60' - Doppia sostituzione per la Lazio

Dentro Isaksen e Dia, fuori Vecino e Pedro.

22:02

56' - Occasionissima per Castellanos

Colpo di testa dell'attaccante biancoceleste da buona posizione, ma non riesce ad inquadrare la porta.

21:57

50 ' - Check del Var su un possibile tocco di Moro

Check per un possibile rigore per la Lazio, ma il Var fa proseguire.

21:51

46' - Inizia il secondo tempo di Lazio-Bologna

Primo possesso per il Bologna.

21:51

Tre cambi tra primo e secondo tempo

Nel Bologna dentro Moro e Urbanski, fuori Orsolini e Karlsson. Per Lazio fuori Romagnoli per un problema fisico, dentro Gigot.

21:50

Le parole di Freuler all'intervallo

Freuler a Dazn: "Dobbiamo tenere la palla e soffrire tutti insieme".

21:40

Lazio-Bologna, tutte le statistiche della prima frazione

21:34

45 +2' - Termina il primo tempo di Lazio-Bologna

Squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

21:33

45' - Assegnati due minuti di recupero

Si giocherà fino al 47'.

21:32

45' - Orsolini salva su Pellegrini

Scivolata eroica di Orsolini, che salva un gol fatto.

21:21

35' - Espulso Pobega

Fallo di foga su Guendouzi e secondo giallo per il centrocampista del Bologna.

21:19

33' - Guendozi si dimentica il pallone

Lanciato a rete da Castellanos, il centrocampista francese si dimentica il pallone sprecando una buona chance.

21:14

28' - Tiro potente di Castro

Conclusione larga dell'attaccante del Bologna.

21:10

23' - Prima ammonizione del match

Giallo per Pobega dopo una fallo su Lazzari.

21:08

21' - Tentativo di tacco per Castellanos

Il Taty Castellanos prova a soprendere Ravaglia con un colpo di tacco su un cross di Lazzari: parata facile per l'estremo difensore rossoblù.

21:06

19' - Orsolini ci prova con il mancino

Il numero sette rossoblù non centra la porta da una mattonella complicata.

21:03

17' - Zaccagni impegna Ravaglia

Il capitano biancoceleste impegna il portiere del Bologna, ma l'arbitro ferma tutto per un tocca di mano del giocatore della Lazio.

20:58

12' - Castellanos impreciso

Lucumi sbaglia la lettura e Castellanos prova a sorprendere Ravaglia dalla lunga distanza: impreciso.

20:54

8' - Tentativo senza fortuna di Vecino

Il centrocampista uruguaiano ci prova da fuori: tiro sbilenco.

20:47

1' - Si parte: è inziata Lazio-Bologna

Calcio d'inizio all'Olimpico: primo possesso per i biancocelesti.

20:22

De Silvestri: "Serve dare il 120%"

De Silvestri. Dazn: "Sempre bei ricordi qui, la Lazio è stata la mia mamma calcistica. Ero un ragazzino, ora dopo 100 partite con il Bologna mi sento parte integrante della realtà bolognese. Spero che la squadra faccia una grande partita, la Lazio è in forma, ma anche noi. Serve dare il 120%. C'è da fare la fase difensiva tutti insieme ed essere incisivi quando servirà".

20:18

Castellanos: "Giochiamo contro una squadra forte"

Castellanos a Dazn: "Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, dobbiamo lavorare al meglio per stare lì sopra".

20:17

Italiano: "Dovremo essere noi stessi"

ltaliano a Dazn: "Servirà cercare di essere sé stessi, essere più attenti e veloci e avere massima attenzione. Giochiamo contro una squadra che in casa sta volando. Quando abbiamo la palla dobbiamo metterli in difficoltà con le nostre qualità e caratteristiche. L'idea è di dare continuità a una coppia che sta facendo bene (Beukema-Lucumi), speriamo continuino a dare solidità e certezze. Odgaard? Nella sosta ci siamo focalizzati per proporlo sotto la punta, ha dato grande disponibilità, si sacrifica e ci può dare molto".

20:13

Baroni: "Out Tavares? Pellegrini sta facendo benissimo"

Baroni a Dazn: "Out Nuno Tavares? Luca Pellegrini sta facendo benissimo, siamo sereni perché sulla sinistra abbiamo un giocatore forte. Affrontiamo un avversario complicato, Italiano sta facendo un lavoro importante. Le squadre affronteranno la partita giocando, perché è la loro natura. Oggi chiedimo ai miei di ributtarsi dentro con voglia e determinazione. Italiano è un ragazzo top, lo era anche come giocatore e il suo percorso parla per lui".

20:10

Bologna, la formazione ufficiale

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

20:05

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni.

20:00

Tra poco il calcio d'inizio di Lazio-Bologna

Il calcio d'inizio del match in programma all'Olimpico è fissato alle 20:45.

Stadio Olimpico - Roma