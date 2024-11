Giampaolo, che esordio sulla panchina del Lecce: Dorgu punisce il Venezia

VENEZIA - Esordio vincente di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce. I salentini si impongono 1-0 sul campo del Venezia, al termine di una partita che i padroni di casa hanno dominato per almeno 70', prima di andare al tappeto. Dopo una serie incredibile di miracoli di Falcone (decisivo due volte su Oristanio nel primo tempo e su Busio e Duncan nella ripresa ) e dopo una traversa di Idzies, gli ospiti trovano il vantaggio con Dorgu. Grazie a questo successo il Lecce fa un grande salto in avanti, portandosi a quota 12 e lasciando il Venezia all'ultimo posto, a quota 8.

Dorgu regala il successo a Giampaolo

Il primo tempo si chiude a reti inviolate, nonostante un dominio dei padroni di casa. Il Venezia sfiora più volte il vantaggio: prima con una splendida azione solitaria di Oristanio, il cui tiro è deviato da Falcone in uscita, poi con un colpo di testa ravvicinato di Idzies che si stampa sulla traversa, infine con un nuovo tentativo di Oristanio, respinto dall'uscita disperata di Falcone. Ad inizio ripresa è ancora il portiere del Lecce a salire in cattedra, salvando prima su Busio, poi su Duncan. I giallorossi soffrono, restano in corsa grazie ai miracoli del proprio numero uno, e alla prima occasione creata, si portano incredibilmente in vantaggio: al 70' Dorgu si avventa su un assist di Gallo e di prima intenzione batte Stankovic. Gli uomini di Di Francesco si riversano in attacco e dopo quattro minuti Pohjanpalo manca clamorosamente il tap-in vincente da due passi e a porta vuota dopo un tiro-cross di Busio. E' l'ultima, vera occasione della gara: il Lecce si difende con ordine e porta a casa una vittoria importantissima nella lotta salvezza. Il Venezia resta invece all'ultimo posto.

