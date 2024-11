Totti: "Del Piero presidente Figc? Lo vedrei bene, è una persona pulita"

"Nessuna componente, nemmeno l'Assocalciatori, mi ha chiesto di fare il presidente della FIGC. Se non ti invitano non è che puoi presentarti": così nella serata di mercoledì Alessandro Del Piero aveva risposto alla domanda su una sua eventuale candidatura come presidente della Figc . Oggi Gabriele Gravina ha confermato la sua ricandidatura , ma è arrivato un endorsement importante per la leggenda della Juve, quello di Francesco Totti .

Totti appoggia Del Piero: le sue parole

Queste le sue parole a Sport Mediaset dal World Legends Padel Tour in corso a Dubai: "Vedrei bene Del Piero come presidente della Federcalcio. Sappiamo tutti che è un personaggio significativo, vediamo cosa succederà. Sono contento per lui se dovesse decidere di fare questo importante passo. Naturalmente mi piacerebbe che figure che capiscono di calcio entrino a far parte di istituzioni così rilevanti. Alex può fare tutto perché è un personaggio importante e pulito. Sarà lui a decidere e noi aspetteremo. Il mio voto naturalmente c'è senza nulla togliere a chi occupa quel posto in questo momento".