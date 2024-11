Milan, tris all'Empoli: Morata e doppietta di Reijnders, vince Fonseca

Quarto risultato utile consecutivo in campionato, ritorno alla vittoria dopo due pareggi: il Milan sale a quota 22 punti in classifica battendo 2-0 l'Empoli a San Siro nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A .

Apre Morata, raddoppia Reijnders

Il Milan è partito bene e al 14' ha sfiorato il vantaggio: Morata, servito in area da Theo Hernandez, ha concluso con un diagonale costringendo Vasquez a distendersi e a deviare il pallone per evitare di capitolare. Prove generali del gol del vantaggio, che è arrivato al 19': tiro di Leao respinto da Ismajili, ribattuta vincente di prima intenzione del centravanti spagnolo, al quarto gol in rossonero; il terzo in Serie A. Theo Hernendez ha poi provato a sorprendere Vasquez con un tiro da distanza siderale. Al 44' è salito in cattedra Reijnders: dopo un contrasto in area tra Pulisic e Viti, la palla è arrivata nella zona occupata dal centrocampista olandese che si è coordinato alla perfezione e con una girata al volo ha spedito la palla in buca d'angolo mandando il Milan al riposo avanti di due gol.

Traversa di Maleh, doppietta di Reijnders: Milan-Empoli 3-0

In avvio di ripresa, sussulto dell'Empoli: al 54' uncriocio dei pali alla sinistra di Maignan colpito da Maleh con un gran tiro potente. Scampato il pericolo, il Milan si è riproiettato in avanti: con una percussione centrale e un tiro a incrociare sul primo palo di Reijnders ha chiuso i conti sul 3-0 al 69'. Terzo gol stagionale in campionato. Il colpo del ko. Vince Fonseca, D'Aversa va ko dopo una vittoria e due pareggi.