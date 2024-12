"No alle barriere, il calcio è di tutti". Il messaggio sui campi della Serie A

Un calcio senza barriere

In occasione della 14ª Giornata di Campionato, in programma da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica “#ilcalcioèditutti – PER UN CALCIO SENZA BARRIERE!” poco prima del fischio di inizio di ogni match. Atleti della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale, inoltre, accompagneranno l’ingresso in campo degli Ufficiali di gara e dei Capitani, che scenderanno sul terreno di gioco tenendo in mano il gagliardetto della DCPS in aggiunta al classico gagliardetto del Club.

I tesserati paralimpici

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, fondata nel 2019, ha come obiettivo fondante lo sviluppo e la diffusione della pratica calcistica per le persone con disabilità e organizza una Competizione di calcio a 7 che attualmente vede la partecipazione di 250 squadre di 17 diverse regioni e conta 4000 tesserati tra calciatrici, calciatori, allenatori e dirigenti.

Lo slogan della competizione e il messaggio che la DCPS vuole diffondere con la Lega Serie A è proprio: “Il Calcio è di tutti!”. Sarà un’occasione per ricordare come la condivisione e la solidarietà si sposino perfettamente con la natura dello sport in generale e del calcio in particolare.