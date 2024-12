Lecce-Juve diretta: segui la partita di Serie A LIVE

LECCE - Vincere per interrompere il digiuno di gol e per rispondere al Napoli capolista. La Juve arriva a Lecce in difficoltà di organico (Thiago Motta è senza Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, McKennie, Vlahovic e Savona), ma con la voglia di rialzare la testa dopo i due 0-0 consecutivi contro Milan e Aston Villa. Dall'altra parte, i giallorossi provano ad allungare la striscia positiva dopo i quattro punti conquistati tra Empoli e Venezia. Segui la cronaca della partita in diretta con noi.

20:45

1' - Lecce-Juve: inizia la partita

Calcio d'inizio della squadra bianconera.

20:30

Condizioni Bove: il comunicato della Fiorentina

La nota ufficiale sui social viola: "ACF Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore".

20:15

La formazione ufficiale del Lecce

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

20:00

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Thiago Motta.

19:45

I numeri di Lecce-Juve

La Juventus ha vinto nelle ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A, senza mai subire gol (1-0, 3-0) e, in generale, non ha mai registrato tre clean sheet di fila sul campo dei pugliesi nel massimo campionato (due anche tra novembre 2004 e ottobre 2005).

19:30

Malore per Bove, Fiorentina-Inter rinviata

La gara delle 18 è stata interrotta al 17' del primo tempo per il grave malore di Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina si è sentito male in campo perdendo i sensi. Immediatamente soccorso e poi portato all'ospedale Careggi, il giocatore ha ripreso conoscenze ed ora è sotto osservazione per tutti i controlli del caso. Leggi qui per tutti gli aggiornamenti.

Stadio Via del mare, Lecce