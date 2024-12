Rovella squalificato, salterà Napoli-Lazio: le decisioni del giudice sportivo

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata quattro giocatori: Isaak Touré (Udinese), Diego Coppola (Hellas Verona), Johan Vasquez (Genoa) e Nicolò Rovella (Lazio). Il centrocampista biancoceleste non potrà quindi giocare il big match del prossimo weekend con il Napoli, a causa del giallo rimediato contro il Parma (era diffidato ).

Giudice sportivo, le multe alle società

Per quanto riguarda le società, ammenda di 10mila euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Multe di 4mila euro alla Juventus e di 2mila al Venezia.