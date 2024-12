Lega Serie A a Riyadh per il World Football Summit

La coesione e l’unità come chiave dello sviluppo comune: con questo spirito la Lega Serie A e i quattro Club che parteciperanno alla prossima EA SPORTS FC Supercup sono stati protagonisti al World Football Summit, tenutosi per il secondo anno dall’Arabia Saudita, questa volta a Riyadh.

Il panel di "The Best of Calcio"

Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director di Lega Serie A, Mike Armstrong, Chief Marketing Officer della Juventus, Nicola Boscaro, Sponsorship sales Director del Milan, Roberto Monzani, Media House Director dell’Inter e Romano Zanforlin, Marketing Director dell’Atalanta, hanno parlato delle strategie di marketing, di sviluppo e distribuzione di contenuti pensati per la regione MENA (Middle East e Nord Africa). Il panel “The Best of Calcio” è stato anche un appuntamento per illustrare il progetto “Unstoppable”, la serie reality originale a tema sportivo che racconterà la ricerca dei migliori giovani talenti calcistici del Medio Oriente e del Nord Africa, e per invitare tutti alla prossima Supercoppa Italiana che si giocherà a inizio gennaio proprio a Riyadh.

Le parole di De Siervo

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha dichiarato: “L’esperienza vissuta in queste ore al World Football Summit di Riyadh tra la Lega Serie A e i Club che parteciperanno alla prossima Supercoppa dimostra un'importante unità d’intenti. Siamo orgogliosi di vedere i Club italiani lavorare insieme, con l’obiettivo di valorizzare il campionato e consolidare la nostra presenza in mercati strategici come quello saudita, condividendo idee e progetti con gli stakeholders del Medio e Lontano Oriente nel World Football Summit Asia 2024. Partecipare con i Club agli eventi di sport business più rilevanti a livello mondiale è un passaggio obbligato nel percorso di internazionalizzazione della Serie A, volto alla promozione del nostro brand per attrarre nuove generazioni di tifosi e incrementare i ricavi commerciali".