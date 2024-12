Arriva "Step On Football", il nuovo show del lunedì di DAZN

Un nuovo programma del lunedì sera nel palinsesto di DAZN . Step On Football , uno show live sui social, per affrontare e raccontare in maniera diretta i più caldi temi della giornata di Serie A Enilive appena conclusa. Condotto da i due ex calciatori Marco Parolo e Valon Behrami , assieme al content creator calcistico Michele Danese , il programma avrà il proprio inizio lunedì 9 dicembre alle 23:00.

Step On Football, il nuovo programma a partire dal 9 dicembre

Step On Football sarà visibile sui canali YouTube, TikTok, Facebook di DAZN, oltre che sull'app. Il programma darà spazio ad analisi, pronostici e aneddoti della giornata di Serie A Enilive appena conclusa con uno stile diretto e irriverente. Un postpartita dinamico e interattivo, dalla forte impronta social, portando il pubblico di tifosi a diventare protagonista e non più semplice spettatore. Diverse le rubriche, come Unpopular opinion, che ogni lunedì mattina, dal profilo Instagram di DAZN, coinvolgerà la community di tifosi con una unpopular opinion sul mondo del calcio: le più impopolari diverranno argomento di discussione tra Parolo, Behrami e Danese durante lo show live.

Il pubblico sarà parte integrante dello show: “Chiacchierare di calcio, analisi tattiche, punti di vista differenti tra me e Valon, e poi anche tanta interazione con tutti i tifosi. Siamo pronti a rispondere a qualsiasi curiosità e spunto su quello che è successo nel weekend”, commenta Marco Parolo. Behrami, invece: “Siamo pronti ad alzare il sipario di Step on Football per tenere compagnia e coinvolgere tutti gli appassionati di calcio affamati di curiosità, analisi e opinioni forti”.