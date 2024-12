Verona travolto, Zanetti in crisi: poker Empoli al Bentegodi

Prima doppietta in Serie A di Sebastiano Esposito

La partita degli ospiti non è iniziata sotto la miglior stella: Pellegri, infortunato, è stato costretto a lasciare il posto a Colombo all'11'. Ci ha pensato Sebastiano Esposito (in una giornata in cui anche i fratelli Francesco Pio e Salvatore hanno segnato con lo Spezia) a ergersi a protagonista con una doppietta in tre minuti: al 16', l'attaccante di Castellammare di Stabia ha sbloccato il risultato approfittando di una corta respinta di Magnani per battere Montipò con un tiro sporcato dalla difesa scaligera; al 19' ha punito un altro errore, stavolta di Belahyane, sfruttando al meglio un assist di Anjorin. Botta sul primo palo, Montipò (non impeccabile) battuto per la seconda volta.

Al 30' il terzo gol dell'Empoli: tiro di Cacace dal limite, palla deviata, Montipò battuto. Cinque minuti più tardi Tengstedt ha provato a riaprire la partita approfittando dell'assistenza di Tchatchoua, ma al 42' Colombo ha ristabilito le distanze colpendo al volo sugli sviluppi di una punizione dal limite dell'area di rigore. Al 47' rigore concesso e revocato per un contatto tra Montipò e Anjorin.

Empoli in controllo nella ripresa

In avvio di ripresa Colombo ha sfiorato il quinto gol con un colpo di testa di poco a lato sugli sviluppi di un corner. Gyasi, Ekong e Marinucci hanno a loro volta sfiorato il sigillo che sarebbe valso il pokerissimo. Mosquera ha sciupato la chance del possibile 2-4. Bordate dei fischi per il Verona al termine del match.