Esposito, la domenica da record dei tre fratelli: quanto hanno segnato Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio

Domenica bestiale in casa Esposito . Cinque gol in tre su due campi sparsi per l'Italia: Sebastiano con la maglia dell'Empoli a Verona , Salvatore e Francesco Pio a La Spezia contro il Cittadella .

Esposito, i fratelli si prendono la scena: cinque gol in tre

I tre frateli giocavano tutti in contemporanea alle 15. Il primo a segnare è Sebastiano che, nel giro di tre minuti, tra il 16' e il 19' mette a referto la doppietta con la quale sblocca la sfida contro il Verona. Al 34' a La Spezia arriva il gol di Francesco Pio anche lui sbloccando la partita contro il Cittadella. Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo è il momento di Salvatore: gol del 3-0 nel recupero della prima frazione, poker calato al 53'. L'Empoli di Sebastiano vince 4-1 e fa un passo da gigante nella lotta per la salvezza, Lo Spezia degli altri due fratelli si porta a -1 dal primo posto in Serie B vincendo per 5-0.