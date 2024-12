Lega, niente da fare oggi per Simonelli: cosa è successo nella votazione

Fumata nera per Ezio Simonelli. Il fronte delle 15 società che avrebbe dovuto sostenere l’elezione dell’ex commercialista di Berlusconi, in passato anche reggente della Serie A, alla presidenza della Lega si è spaccato al momento delle urne. Alla prima tornata elettorale servivano 14 voti su 20 per eleggerlo: Inter, Juventus, Roma e Atalanta, che guidavano il gruppo deciso a cambiare l’orientamento della politica interna quasi sempre trascinata dal duo Lotito-De Laurentiis, ha perso però due elettori proprio nel momento decisivo. C’è già chi parla di “tradimento” e di franchi tiratori. Il nome di Simonelli, sul quale si era trovata ampia convergenza dopo i sondaggi con Gandini e Bonomi, ora rischia di essere “bruciato”, anche se i suoi sostenitori proveranno certamente a riproporlo. Solo dalla terza votazione basterà il 50%+1 (11 voti), ma chi si è tirato indietro oggi ha mandato un segnale potentissimo e per certi versi inaspettato.

Retroscena votazione Lega, il nome a sorpresa nelle schede

Allo spoglio sono state 6 le schede bianche, mentre un club ha optato per una sorta di voto di protesta, scrivendo ironicamente sulla scheda il nome di Mario Draghi.