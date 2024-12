Monza-Udinese 1-2: Lucca e Bijol decisivi, a Nesta non basta Kyriakopoulos

Monza-Udinese 1-2: Lucca e Bijol condannano Nesta

Primo tempo frizzante allo “U-Power Stadium”, dove l’Udinese si porta subito in vantaggio grazie al gol di Lorenzo Lucca, preferito a Davis dal 1’. Combinazione sulla sinistra tra Ekkelenkamp e Zemura, cross dell’esterno bianconero e colpo di testa vincente dell’ex centravanti dell’Ajax. Battuto Turati dopo appena 6 minuti. Passano 120 secondi e gli ospiti raddoppiano, ancora con Lucca, bravo a finalizzare l’imbucata di Thauvin. L’arbitro Manganiello, però, annulla tutto per la posizione di off-side dell’attaccante dell’Udinese, confermata anche dalla sala Var. Il Monza di Nesta entra in partita e crea tre occasioni per pareggiare i conti: Bianco, Pereira e Bondo sprecano a pochi passi da Sava, graziando la difesa friulana.

All'alba della ripresa, gli sforzi dei brianzoli vengono premiati, con Kyriakopoulos che centra il bersaglio grosso, superando l'estremo difensore avversario. I padroni di casa prendono coraggio e sfiorano la rete del 2-1 con Caprari e Djuric, con l'ex Cesena e Verona che impegna seriamente Sava. L'Udinese non demorde e a venti dalla fine punisce ancora Turati, con l'iniziativa personale di Bijol, che si inventa il gol del nuovo vantaggio. Tre punti pesantissimi per i bianconeri, che si porta a quota 20 e allontana la zona calda della classifica, dove continua a navigare pericolosamente la squadra di Nesta, ancora a secco di vittorie tra le mura amiche.