Cagliari-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Scuffet, Cicocci, Wieteska, Palomino, Obert, Azzi, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Felici, Viola, Lapadula, Pavoletti, Kingstone.

Indisponibili: -. Squalificati -. Diffidati: Marin.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Ruggeri, Palestra, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Brescianini, Zaniolo, De Ketelaere.

Indisponibili: Scalvini, Scamacca. Squalificati -. Diffidati: De Roon.

Cagliari-Atalanta, la cronaca

L'Atalanta non ha alcuna intenzione di frenare la propria corsa in camponato. All'Unipol Domus scende in campo da capolista, e Gasperini dovrebbe confermare la sua formazione migliore. Lookman e Retegui in mezzo al campo. Contro, invece, il Cagliari di Nicola, quindicesimo in classifica, alla ricerca di punti importanti dopo la sconfitta contro la Fiorentina