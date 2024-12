Cagliari-Atalanta 0-1: Zaniolo decisivo, Gasperini a +5 sul Napoli

Il sabato della 16ª giornata di Serie A si apre con l'ennesima vittoria dell'Atalanta, la decima di fila , contro il Cagliari . All'Unipol Domus finisce 1-0 per i nerazzurri con il gol decisivo di Zaniolo e le parate di Carnesecchi , che salva il risultato in più occasioni. Vola Gasperini , che si porta momentaneamente a +5 sul Napoli di Conte .

Cagliari-Atalanta 0-1, tabellino e statistiche

Carnesecchi decisivo, il Cagliari ci prova

Alla Unipol Domus si presentano due squadre in condizioni nettamente diverse. Il Cagliari di Nicola vuole riscattarsi dopo il ko contro la Fiorentina, mentre l'Atalanta di Gasperini è sulle ali dell'entusiasmo, al primo posto reduce da nove vittorie conscevutive in campionato. Prima mezz'ora scarica tra le due squadre, con i bergamaschi che tengono il controllo del pallone ma non riescono a rendersi pericolosi, mentre i padroni di casa si difendono. Nel finale del primo tempo si scatena il Cagliari ma soprattutto si scatena l'ex Piccoli, che trova due grandi occasioni al volo ma trova la grandissima risposta di Carnesecchi. Ci prova anche Zortea, ma ancora il portiere dell'Atalanta sugli scudi, assoluto protagonista di questo primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Gol Zaniolo, Gasperini vola

Gasperini capisce il momento della sua squadra e corre subito ai ripari: dentro Lookman, Djimsiti e De Roon, fuori Retegui, Hien e Brescianini. I cambi hanno l'effetto sperato, con le buone occasioni per Pasalic e De Ketelaere. Gasperini però non si ferma e al 64' esaurisce già le sostituzioni con Zaniolo e Samardzic al posto di De Ketelaere e Pasalic. Il doppio cambio si rivela azzeccatissimo, con i due nuovi entrati che sono subito decisivi dopo neanche un minuto: cross di Samardzic per Bellanova che mette la palla in mezzo, Zaniolo sfugge alla marcatura e sblocca la partita al 66'. I nerazzurri si scatenano e dopo poco arriva anche il palo di Lookman. Prova a reagire il Cagliari, mentre con il passare dei minuti cala il ritmo dell'Atalanta che si limita a difendere il vantaggio nel finale. Brivido all'86', con il colpo di testa di Mina sul quale interviene ancora una volta un grande Carnesecchi. Alta tensione nel finale, ancora grande reazione di Carnesecchi al 91' su Luperto. L'Atalanta soffre negli ultimi minuti ma riesce a resistere fino al triplice fischio: è la decima vittoria di fila.