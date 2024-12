Zappi è il nuovo presidente dell'AIA: battuto Trentalange

Antonio Zappi è ufficialmente il nuovo presidente dell'AIA . L'ex arbitro di Serie C ha battuto l'altro candidato Alfredo Trentalange con 673 voti su 930 votanti (5 astenuti). Zappi sarà il successore di Carlo Pacifici.

Zappi nuovo presidente dell'Aia: chi è

Zappi, ex arbitro di Serie C di 59 anni, era componente nazionale AIA nella gestione Pacifici e anche in quella Trentalange. Di seguito la composizione della Presidenza AIA e del Comitato Nazionale: