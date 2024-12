Serie A, chi ha giocato di più nel 2024? Tre romanisti in top 20, Napoli club più presente

Il Cies ha svelato il suo ultimo studio relativo ai calciatori con il più alto minutaggio in campo e il maggior numero di partite disputate nel 2024. In Serie A, il calciatore con il maggior minutaggio in questo lasso di tempo è lo svizzero Remo Freuler del Bologna (4780), seguito da due milanisti: l'olandese Tijani Reijnders (4709) e il francese Theo Hernandez (4700). Il calciatore ad esser sceso in campo in più partite è il portoghese Rafael Leao del Milan (62), seguito da sempre dai compagni Reijnders (61) e Christian Pulisic (60). Sono 3 i calciatori della Roma in top 20 per quanto riguarda il campionato italiano: Ndicka, Cristante e Mancini.