Genoa-Napoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Gollini, Sommariva, Vogliacco, Melegoni, Bohinen, Marcandalli, Masini, Norton-Cuffy, Gaston Pereiro, Ankeye, Vitinha, Balotelli, Ekuban.

Indisponibili: Ahanor, De Winter, Ekhator, Malinovskyi, Messias. Squalificati -. Diffidati: De Winter, Martin.

La probabile formazione di Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. A. Conte.

A disposizione: Caprile, Contini, Rafa Marin, Spinazzola, Mazzocchi, Zerbin, Gilmour, Folorunsho, Ngonge, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Buongiorno. Squalificati -. Diffidati -.

Genoa-Napoli, la cronaca

Il Napoli di Antonio Conte arriva a questo appuntamento con 35 punti all'attivo, figli di 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Orfano di Alessandro Buongiorno, il manager salentino dovrà reinventare una difesa che ha subito appena 11 reti fino a questo momento. Nuova opportunità per David Neres, reduce dalla convincente prova di Udine e pronto a sostituire un Kvaratskhelia che viaggia verso il completo recupero. Dall'altra parte, invece, un Genoa che ha ritrovato solidità in fase difensiva grazie alla cura Vieira, ma ora deve risolvere alcuni problemi in zona gol. Inizia a svuotarsi l'infermeria, con il rientro di Ekuban che rappresenta un segnale positivo per il Grifone, mentre Mario Balotelli è stato convocato nonostante un lieve attacco febbrile accusato in settimana. La classifica, intanto, vede i rossoblù a quota 16, appaiati alla Roma di Ranieri, con sole due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.