Lecce-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

LECCE - A cinque giorni dalla dura lezione impartita dall'Inter all'Olimpico , la Lazio arriva a Lecce nell'anticipo che chiude il sabato della 17ª giornata di Serie A per voltare subito pagina e riprendere la corsa interrotta bruscamente dai nerazzurri. Marco Baroni torna in Salento, dove ha lasciato dolci ricordi e dove ritrova sue quella che fu la sua panchina, Marco Giampaolo , chiamato da Pantaleo Corvino al capezzale dei giallorossi dopo uno stentato avvio di campionato. Con il nuovo tecnico i pugliesi hanno dato segnali di grande ripresa, con la sola parentesi della netta sconfitta in casa della Roma. Segui il racconto in diretta della partita e tutti gli aggiornamenti LIVE ...

Serie A, la classifica

19:58

Giampaolo non cambia

Squadra che vince non si cambia invece per Marco Giampaolo, che conferma in blocco il Lecce sceso in campo nel vittorioso spareggio salvezza con il Monza.

19:55

Le scelte di Baroni

Diversi i cambiamenti operati da Baroni rispetto all'undici che aveva iniziato il match con l'Inter di lunedì. Al centro della difesa torna Romagnoli, che rientra dopo l'infortunio al ginocchio patito a Napoli, mentre sulla destra è Lazzari a prendere il posto di Marusic. Novità anche in avanti, con Dia che sostituisce Pedro alle spalle di Castellanos, tornato dalla squalifica e che si riprende il posto su Noslin.

19:48

Lecce-Lazio: le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All.: Giampaolo

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. All.: Baroni

19:45

Lecce-Lazio, come seguire il match in tv e streaming

Alle 20:45 al Via del Mare il fischio d'inizio di Lecce-Lazio. Stati d'animo opposti per le due squadre, i salentini di Giampaolo sono reduci dal successo casalingo nello scontro diretto con il Monza, mentre i capitolini di Baroni arrivano da un lunedì da incubo con la disfatta dell'Olimpico contro l'Inter. Ecco come seguire il match in tv e streaming.

Via del Mare - Lecce